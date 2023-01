Comédienne Amelie Albrecht komt naar CC de Brouckere

Amelie Albrecht won in 2018 Humo’s Comedy Cup, brengt ze haar show ‘Zwaar Leven’ op verschillende podia doorheen vlaanderen. Een avond lang vertelt ze over hoe zwaar haar leven wel niet is, van haar personal trainer tot vrijgezellenfeestjes. Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie je m’en foutisme en zelfrelativering. Pure stand-up comedy van het energiezuinige soort. De 30-jarige strijkt op vrijdag 3 februari neer in Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout. Een ticket kost 17 euro. Als je er eentje wil bemachtigen, wacht je best niet te lang. Meer info vind je hier.