Colruyt stuurt vijf dagen per week volle winkelkar naar sociale kruidenier: “We helpen de afvalberg te verminderen”

Oostkamp Drie woningen onbewoon­baar na zware brand in Bloemen­wijk: "Oudere bewoner naar ziekenhuis overge­bracht”

In de Tulpenstraat in Oostkamp heeft vrijdagnamiddag een zware brand gewoed in een rijwoning. Het huis werd volledig in de as gelegd. Ook de twee aanpalende huizen liepen schade op. “De oudere bewoner van de woning waar de brand ontstond is naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

1 april