CC de Brouckere toont ‘Good Luck to You, Leo Grande’

Gratis infosessie over autodelen in Ridefort

Heb je een tweede wagen die je amper gebruikt of rijd je per jaar minder dan 1.500 kilometer met de wagen? Dan is een auto delen met anderen wellicht een goed idee. Op maandag 24 april kom je er alles over te weten tijdens een gratis infosessie in Ridefort in Oostkamp.