Caféganger zorgt voor problemen in Torhout

Torhout Broodjes­zaak nog niet één dag open of BMW knalt in gevel: “Veel miserie voor ons, maar dit kon veel slechter aflopen ook”

Een BMW knalde zondagmorgen in de vroege uurtjes tegen de gevel van een gloednieuwe broodjeszaak in Torhout. Die moet normaal op 12 mei de deuren openen. “We kunnen enkel hopen dat we dat nog zullen halen”, zeggen de uitbaters. “Maar nu zijn we vooral blij dat hier geen gewonden gevallen zijn.”

24 april