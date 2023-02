Burgemeester van Torhout gaat op zoek naar ‘Paulien’

Lichtervelde Metalband Miava houdt er definitief mee op: “Het zal nooit meer hetzelfde zal zijn zonder Jelle”

Miava houdt ermee op. Dat maakt de metalband zelf bekend via sociale media. De timing is geen toeval, want dinsdag is het dag op dag zeven jaar geleden dat hun drummer Jelle Tommeleyn om het leven kwam bij een ongeval.