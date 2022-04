Broodjeszaak nog niet één dag open of BMW knalt in gevel: “Veel miserie voor ons, maar dit kon veel slechter aflopen ook”

TorhoutEen BMW knalde zondagmorgen in de vroege uurtjes tegen de gevel van een gloednieuwe broodjeszaak in Torhout. Die moet normaal op 12 mei de deuren openen. “We kunnen enkel hopen dat we dat nog zullen halen”, zeggen de uitbaters. “Maar nu zijn we vooral blij dat hier geen gewonden gevallen zijn.”

Cindy Ballière en Thomas Deswaef (37) uit Torhout runnen samen een aannemersbedrijf. En binnenkort komt daar ook een broodjeszaak genaamd Juroo bij. Die wordt geïnstalleerd aan de voorzijde van hun woning langs de Roeselaarseweg. Maar nog voor de zaak één dag open was, krijgt het koppel al een tegenslag te verwerken. Want zondagnacht knalde een BMW tegen de gevel van het huis.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De BMW knalde tegen de gevel van het gebouw. © JVM

De 24-jarige bestuurder verloor omstreeks 4.50 uur de controle over het stuur op de rotonde. Hij reed een verkeersbord en een brievenbus aan en kwam uiteindelijk tegen de gevel van de broodjeszaak tot stilstand. “De kinderen slapen vlak boven de plaats waar de auto inreed”, zegt Cindy. “Wij waren pas om 3 uur ’s nachts thuisgekomen na een feestje, maar waren meteen weer klaarwakker. De knal was dan ook enorm.”

Geen instortingsgevaar

De schade aan de zaak is ook aanzienlijk. De voorgevel scheurde gedeeltelijk en het raam sneuvelde. En ook binnen in de zaak is er heel wat schade. De brandweer kwam ter plaatse om de schade in te schatten. Maar zij waren van oordeel dat er geen sprake was van instortingsgevaar.

“We wilden op 12 mei openen. En de plek waar de auto inreed, was voorzien als plek waar de klanten konden eten”, zegt Cindy. “Het valt nu af te wachten of dat ook zal lukken. We hebben gelukkig een aannemersbedrijf en kennen dus wel heel wat mensen in de sector. We zijn die nu volop aan het contacteren in de hoop dat we alles snel kunnen herstellen.”

Driften

De jonge bestuurder van de wagen werd met de ambulance weggevoerd. Volgens Cindy was hij boven zijn theewater. “Getuigen vertelden dat hij van dezelfde discotheek als hen kwam”, zegt ze. “Het gaat om een groepje jongeren die naar huis wandelde. Ze zagen hoe die bestuurder over de rotonde driftte en zo de controle verloor.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De schade aan de gevel is groot. © Benny Proot

Maar kwaad op de twintiger is Cindy niet. “Het is natuurlijk heel stom van hem”, zegt ze. “Maar ik ben oprecht blij dat hij niet gewond is geraakt. En dat hij die voetgangers niet geraakt heeft. Dat zou veel erger geweest zijn. Het is niet leuk en het is voor ons een hoop miserie nu. Maar het blijft uiteindelijk bij materiële schade.”

En een klein geluk bij een ongeluk. Want Thomas had zaterdagmorgen pas een ingebouwde kast geïnstalleerd in de zaak en die heeft nóg meer schade vermeden. “Die heeft de scheur in de muur eigenlijk tegengehouden”, zegt Cindy. “Dus dat heeft m’n man goed gedaan (lacht).”