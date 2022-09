Bromfietser (27) gewond bij aanrijding met wagen

Torhout “Hij riep meermaals ‘ik ga je vermoorden’”: Man (28) slaat ex-schoonva­der halfdood met baseball­knup­pel en geeft opvallend motief

“Uit wrok en verdriet voor een gedwongen abortus.” Dat was volgens Samuel C. (28) het motief om zijn ex-schoonvader halfdood te slaan met een baseballknuppel. Mike (53) overleefde de brute aanval als bij wonder, maar draagt nog steeds de gevolgen. “Iemand die vermoord is, maar het toch kan navertellen: zo voel ik me”, getuigt het slachtoffer. Opmerkelijk: de ex beweert dat er van een zwangerschap – laat staan een abortus – nooit sprake is geweest.

