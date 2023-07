Brokstukken van aangereden bloembak beschadigen wagen

Ex-redder (65) moet niet naar de gevangenis na aantreffen van kinderpor­no: “Indien nodig moet hij wel bepaalde plaatsen mijden als ze risicovol zijn”

“De beklaagde speelde jarenlang kerstman en was ook redder, maar die functie misbruikte hij.” De procureur was niet te spreken over het gedrag van J.V. (65) uit Wingene. De ex-redder vertoont al jarenlang vreemd gedrag tegenover kinderen in Vlaamse zwembaden. Na een nieuwe betrapping in Lichtervelde werd kinderporno bij hem aangetroffen. Het leverde J.V. donderdag geen effectieve celstraf op, al moet hij zich wel aan enkele opvallende voorwaarden houden.