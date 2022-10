Brandstichtster krijgt jaar cel voor drugsbezit

Lichtervelde Oppositie pleit voor schepen van Dierenwel­zijn

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten werd aan het begin van deze legislatuur de schepenbevoegdheid dierenwelzijn in het leven geroepen. Lichtervelde heeft die nog niet, maar oppositiepartij N-VA hoopt dat daar binnenkort verandering in komt.

26 oktober