Treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag stil door persoonsaanrijding in Torhout

Torhout Headbangen en crowdsur­fen op een dancefesti­val? Dat kan enkel in Torhout met 9.000 bezoekers voor Land of Love: “De knipoog naar Rock Torhout? Geweldig!”

De festivalzomer is zaterdagavond neergelegd in Torhout, met 9.000 dansende bezoekers voor Land Of Love. Het vijfjarige festival groeide in geen tijd uit tot een vaste waarde op de kalender en kan terugblikken op een geslaagde tweedaagse. De organisatoren zorgden voor een vleugje Tomorrowland tussen Torhout en Wijnendale. “Het podium was imposant”, klonk het overtuigd.

28 augustus