Torhout wil mening van de fietser voor opmaak van beleidsplan

Het gaat om een digitale bevraging. Je kan voorstellen doen, routes uittekenen, knelpunten of goede voorbeelden aanduiden. Ook wie niet in Torhout woont, maar regelmatig naar Torhout fietst, kan een nuttige bijdrage leveren. Of misschien wil je als automobilist wel aangeven waar het gevaarlijk kruisen is met fietsers? “Met de resultaten van de bevraging gaan we aan de slag”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met de burgers, maar ook met de scholen, verenigingen, ondernemers en andere betrokken partijen.”