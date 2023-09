West-Vlaam­se politie­school neemt nieuwe schiet­stand in gebruik: “Oude schietbaan in Assebroek was dringend aan vervanging toe”

Op de site van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten in Zedelgem is dinsdag de nieuwe schietstand van de West-Vlaamse politieschool geopend. Ook een oefenbaan voor de veiligheidsdiensten werd in gebruik genomen. “Onontbeerlijk om studenten op te leiden en de korpsen te laten trainen", klinkt het. De kostprijs van het project bedroeg 7,8 miljoen euro.