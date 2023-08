Word jij de nieuwe Max Verstappen? Vanaf zaterdag kan je bieden op deze Formule 1-bolide: “Voor replica betaal je al snel tot 200.000 euro”

Altijd al gedroomd van een carrière in de Formule 1? Grijp dan nu je kans. Vanaf zaterdag 22 juli kan je via het nagelnieuwe online veilingplatform Zerros van Lichterveldenaar Raf Zerrouk (32) bieden op Toro Rosso STR4, de bolide waarin Sébastien Buemi in 2009 het F1-kampioenschap betwistte. “Wie er een motor insteekt, kan er meteen mee op het circuit”, zegt Raf die toelicht wat deze verkoop, met een instelprijs van 150.000 euro, zo uniek maakt.