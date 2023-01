Betalend parkeren gaat op de schop: zo wil Torhout zijn centrum nieuw leven inblazen

Zedelgem Familie stuurt kat naar gereser­veerd feest in topzaak: “We hadden geen voorschot gevraagd... Die mensen leken zo betrouw­baar”

De tafels waren feestelijk gedekt, het eten tot in de puntjes voorbereid en er was extra personeel opgetrommeld. De zaakvoerders van het bekende restaurant Auberge De Herborist waren klaar om acht klanten een onvergetelijk familiefeest te bezorgen. Alleen, die ‘vriendelijke mensen’ kwamen niet opdagen. “Toen we hen belden, kregen we onbeleefd te horen dat ze niet meer zouden komen.”

