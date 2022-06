Bestuurster zwalpt over de weg: politie plaatst wielklem op wagen

Brugge Brugse winkelstra­ten vier maanden lang autovrij op zaterdag én zondag, maar UNIZO heeft bedenkin­gen: “Stop met van Brugge op termijn één groot park te maken”

Vanaf komend weekend tot eind september zullen de vier belangrijkste winkelstraten in Brugge autovrij zijn op zaterdag én zondag. Het is een proefproject volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V), kaderend in het Klimaatplan. Maar het project wordt met argusogen bekeken door handelaars en UNIZO. “Maak een straat enkel autoluw als het ook effectief nodig is”, zegt Brecht Clyncke van UNIZO.

