Bestuurster onder invloed moet rijbewijs afgeven, maar uren later wordt ze opnieuw betrapt achter het stuur

tennis TC De Koddaert laat talentvol­le jongeren proeven van internatio­na­le jeugdtoer­nooi­en

TC De Koddaert, de club van voorzitter Jean-Pierre Heynderick, is al jaren één van de toonaangevende clubs qua jeugdwerking in West-Vlaanderen. Tim De Cock is één van de drijvende krachten achter het enthousiaste trainersteam en tekende de voorbije week samen met enkele talentvolle jongeren van TC De Koddaert present op enkele internationale jeugdtoernooien in Limburg.

4 augustus