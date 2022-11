Bestuurder rijdt onder invloed en al zes jaar zonder rijbewijs rond

Ruddervoorde/Waardamme Honderden mensen nemen in volle Sint-Eligius­kerk afscheid van Maud (8) en Ona (5)

Enkele honderden mensen hebben deze voormiddag in Ruddervoorde afscheid genomen van Maud (8) en Ona (5), de twee meisjes die vorige week om het leven kwamen bij het drama in Waardamme. Het was een plechtigheid met open deuren en er stonden ook boxen buiten, want de mama wou iedereen de kans geven om afscheid te nemen. Bij het naar buiten komen droeg iedereen een witte kaars, als herinnering aan de betreurde meisjes.

25 november