Beschonken bestuurder knalt met wagen op paal

Torhout 70 jaar en van Torhout? Dan wacht er een feestmaal­tijd met leeftijds­ge­no­ten

Op zondagmiddag 6 november worden allen die in 1952 geboren werden in Torhout, degenen die er in 1964 zijn/haar plechtige communie deed of degene die nu in Torhout woont en dit jaar 70 jaar is of wordt, uitgenodigd om samen hun verjaardag te vieren.

10:49