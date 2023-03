Bejaarde bestuurder (85) rijdt voetganger (82) aan

Verkeersinfo Een uur file op E403 richting Kortrijk na ongeval in Ruddervoor­de

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E403 van Brugge naar Kortrijk, ter hoogte van Ruddervoorde. Richting Frankrijk is de linkerrijstrook versperd. Er staat een file van voor het knooppunt met de E40 in Oostkamp. Het verkeer verliest er zo’n 55 minuten.