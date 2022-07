AZ Delta kreeg intussen 15 meldingen na getuigenis van donorkind over Torhoutse gynaecoloog

Torhout Gynaeco­loog die eigen sperma zou gebruikt hebben voor kunstmati­ge insemina­ties reageert: "Ik heb toch geen moord begaan?”

Een dag nadat hij in opspraak kwam omdat hij in de jaren 1980 z’n eigen sperma zou gebruikt hebben bij kunstmatige inseminaties in het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis, zit gynaecoloog Geert V. (70) allesbehalve in zak en as. De arts neemt een advocaat onder de arm en klinkt strijdvaardig. “Ik beging geen misdrijf”, zegt hij. “Ik heb gewoon mensen geholpen.” Bij het AZ Delta kwamen intussen al een 10-tal meldingen binnen van ongeruste ouders of donorkinderen.

