Auto en vrachtwagen botsen op rotonde

Advocaat van vermeend slachtof­fer (17) van Israëli­sche doelman (32): “Dat er geen proces komt, is ónze beslissing, na excuses van hém”

Er komt meer dan waarschijnlijk geen proces tegen Boris Kleyman (32), de Israëlische profvoetballer die verdacht werd van de aanranding van een Vlaams meisje in Griekenland. En dat is volgens haar advocaat mede door het slachtoffer zelf. “Hij schreef een brief met verontschuldigingen en smeekte haar om de zaak te laten vallen”, stelt haar raadsman. Maar dat de profvoetballer nu via zijn advocaat toch zijn onschuld uitschreeuwt, stoot het meisje en haar entourage tegen de borst.