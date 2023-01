Audities voor musicalspektakel Marie-Antoinette in Torhout: “Mijn zoon Mauro straalt als hij op het podium staat”

Na de succesvolle doortocht van ‘Kerstmagie’ in het Kasteel van Wijnendale, wordt het alvast uitkijken naar wat er in september te gebeuren staat. Dan organiseert Historalia Productions voor het eerst een groots musicalspektakel: ‘Marie-Antoinette’ speelt vanaf 5 september op het water van de slotgracht en mikt op zo’n 30.000 toeschouwers. Zo’n groots spektakel heeft natuurlijk heel wat mensen op het podium nodig. Daarom werden er zaterdag audities georganiseerd in CC De Brouckère in Torhout. Plaatselijk coördinator Lore Cortvriendt geeft toelichting: “In totaal zijn we op zoek naar 120 figuranten en vandaag selecteren we de kinderen. We organiseren dat in een groep en dat moet ervoor zorgen dat de jonge deelnemers zo weinig mogelijk stress hebben. In de loop van de komende 2 weken krijgen ze te horen of ze geselecteerd werden. We zijn onder de indruk van het hoge niveau van de castings vandaag.”