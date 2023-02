Atleet en oud-winnaar Stijn Fincioen nieuwe wedstrijddirecteur van evenement Nacht van Vlaanderen

Stijn Fincioen heeft innige banden met de Nacht van Vlaanderen, want hij nam maar liefst 10 keer deel aan de marathon of halve marathon. In totaal won hij vijf keer de marathon en twee keer de halve marathon. Stijn is afkomstig uit Varsenare, maar woont nu samen met vriendin Charlotte Tahon in Aartrijke. Hij werkt op de dienst facilitair beheer van de gemeente Zedelgem. Fincioen is zelf nog atleet, geeft training en is organisator van Dwars door Aartrijke. Stijn volgt André Mingneau op die jarenlang de loopwedstrijden organiseerde.