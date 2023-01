Appartementsprijzen in Torhout schieten de lucht in

Oostkamp Politie houdt ‘s nachts klopjacht op betrapte inbrekers in Moerbrugge

In de Olmenstraat in Moerbrugge bij Oostkamp hebben inbrekers donderdagnacht geprobeerd om binnen te raken in een woning. Ze werden betrapt, waarna de politie massaal ter plaatse snelde. Een zoekactie in de buurt leverde niets meer op.

