Acht jaar cel voor dolleman die ex-schoonvader (53) halfdood mept met baseballknuppel: “Ik voel me als iemand die vermoord werd, maar het nog kan navertellen”

Brugge-Oostkamp Slagers Liselotte en David vonden elkaar in het vak én in de liefde, en bundelen de krachten: “Ons verhaal voelt aan als een sprookje”

Sinds enkele weken sloot slagerij-traiteur De Smedenpoort, langs de Gistelsesteenweg 86 in Brugge, definitief zijn deuren. Zaakvoerster Liselotte D’Hoore (39), die van opleiding slager is, vond opnieuw de liefde bij David De Loof (47), die al 15 jaar zijn eigen slagerij runt in Moerbrugge. Het tweetal slaat nu ook op professioneel vlak de handen in elkaar als slagerij David & Liselotte. “Met 2 sta je veel sterker dan alleen: dit voelt voor ons allebei aan als een sprookje”.

26 september