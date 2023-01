4,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden Torhout in 2022 het meest

TorhoutEindelijk raakten we in 2022 verlost van het coronavirus. Daardoor viel er de voorbije twaalf maanden veel meer te beleven in Brugge. Tragisch nieuws, maar evengoed hoopgevende verhalen. Ondanks alles klikte u, beste lezer, onze artikels over het leven in en rond Brugge het afgelopen jaar ruim 4,5 miljoen keer aan. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze oprechte dank. We blikken graag samen met u nog even terug op de vijf meest gelezen artikels in Torhout van het voorbije jaar. We wensen jullie alvast een gezond 2023 en blijf bij ons!

Het zal u misschien verbazen, maar het meest gelezen verhaal in Torhout was het uitgebreide interview met kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele. De man vertelde in november over de grote kosten aan het kasteel dat hij van zijn ouders erfde. Maar ook over zijn passie voor toneel en acteren. Niet toevallig zijn er regelmatig activiteiten in het kasteel die daarnaar verwijzen.

Een ander topverhaal gaat over de Streamz-reportage over de RAW13-bende in 2011 een spoor van vernieling trok in de Torhoutse stationsbuurt. Het verhaal van elf jaar voordien blijft in Torhout op het netvlies plakken. In de stad waren ze zo'n geweld nooit eerder gewoon.

En dan was er in juni het verhaal over de Torhoutse gynaecoloog die in de jaren 1980 mogelijk zijn eigen sperma gebruikte voor kunstmatige bevruchtingen in het Sint-Rembertziekenhuis. Een donorkind ontdekte dat via DNA- en stamboomonderzoek, zo bevestigt de vzw Donorkinderen.

Ook de dood van de 27-jarige Kenneth Hamers uit Gits beroerde de Torhoutenaar. De jongeman verloor het leven in Torhout nadat hij door een plotse zijwind tegen een geparkeerde oplegger werd geslingerd. Pas anderhalve maand woonde Kenneth samen met zijn vriendin Celine (22) in een eigen stekje in Lichtervelde.

Tot slot nog een bijzonder dank aan u lezer: u las de reeks ‘Beloofd is Beloofd’ massaal. Ook in Torhout behoorde de opsomming van de beloofde projecten van het stadsbestuur en de huidige stand van zaken tot de meest gelezen verhalen. Lees het hier nog eens na.

