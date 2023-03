Zin in een job in de horeca? Kom proeven in de VDAB-trailer in Tongeren

Stad Tongeren, Horeca Forma, Horeca Limburg en VDAB bundelen de krachten om meer mensen aan een job in de horeca te helpen. Iedereen is welkom om op 4, 5 en 6 maart letterlijk en figuurlijk komen proeven van een job in de horeca op de Grote Markt in Tongeren.

Dit weekend komt de een mobiele keukeneenheid - de horeca-trailer van VDAB - naar Tongeren. Bezoekers kunnen er gratis workshops volgen en zo mocktails of Japanse dumplings leren maken.

Elke bezoeker met belangstelling voor een job in de horeca krijgt een aanbod op maat: van een openstaande vacature tot een korte bijscholing op de werkvloer of in een opleidingscentrum. Op 6 maart organiseert VDAB ook een jobdate voor lokale horecawerkgevers. Werkzoekenden en werkgevers kunnen dan met elkaar in gesprek gaan aan de horeca-trailer.

Op één jaar tijd, tussen februari 2022 en januari 2023, kreeg VDAB in het arrondissement Tongeren 311 vacatures voor een job in de horeca. Eind januari 2023 stonden er nog 94 vacatures open. Horecabedrijven kampen al even met een nijpend personeelstekort in de nasleep van de coronacrisis. Door de herhaaldelijke sluitingen tijdens de lockdowns verlieten heel wat medewerkers de sector tijdens hun periode van tijdelijke werkloosheid. De meest gevraagde jobs zijn die van (hulp)kok, zaal- en keukenmedewerker, kelner en bartender.

Wie interesse heeft in een job in de horeca, kan het hele weekend tussen 13 en 17 uur terecht op de Grote Markt in Tongeren. Ook maandag 6 maart is de trailer er nog te vinden tussen 11 en 16 uur.

