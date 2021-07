Wie wurgde kruidenierster Neske met bh? “Oma rookte niet, dus die sigaret móét van de dader geweest zijn”

Tongeren“Er hing bloed onder haar vingernagels. Het gevecht met haar moordenaar moet hevig geweest zijn.” Neske Boedry (61) wordt op een oktoberochtend vermoord teruggevonden in haar slaapkamer boven de kruidenierszaak die ze uitbaat in Tongeren. Gewurgd met een bh die in de buurt lag. Een overval of passionele moord worden uitgesloten. Speurders vermoeden dat de dader in haar eigen kring te zoeken is en dat er ongetwijfeld diepe schrammen in zijn lijf staan. Haar kleinkinderen - nu zelf zestigers - zitten vandaag nog steeds met één vraag: waarom moest oma dood?