Werken van twee jaar aan Maastrichtersteenweg starten eind oktober

“De grootste zichtbare veranderingen aan de Maastrichtersteenweg worden de nieuwe en brede fietspaden. We voorzien ze verhoogd aangelegd met, waar mogelijk, een groene zone tussen fietser en automobilist. Zo zorgen we ook in Tongeren voor meer fietsveiligheid. In de bebouwde kom vernieuwen we ook de voetpaden en de bestaande parkeerplaatsen zullen we maximaal behouden,” aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).