WEER. Vanochtend kans op mist in Tongeren

35 jaar Pukkelpop­ge­schie­de­nis gebundeld in de biblio­theek van Hasselt voor expo ‘PKP Lined Up’

Honderden ‘waar staat ge’-berichten, afkoelen in de Boiler of begaaid uitslapen op de camping na liters Pukkelpopbier... Generaties ‘Pukkelpoppers’ hebben herinneringen voor het leven gemaakt aan de Kiewitse weides. De bibliotheek van Hasselt en Pukkelpop bundelden ze samen in de expo ‘PKP Lined Up’. “Pukkelpop is een stukje levend erfgoed van onze stad geworden.”