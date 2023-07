WEER. Stralend zonnig weer in Tongeren vandaag

Stad dient klacht in tegen Triamant: “Alle vennoot­schap­pen van de appartemen­ten zitten in slechte papieren”

Na meldingen over ‘levensbedreigende situaties’ op de Triamant-site zit het bedrijf dat serviceflats bouwt in een mallemolen van vennootschappen, faillissementen en juridisch getouwtrek. Slechte vooruitzichten dus en net daarom kwamen vrijdagavond meer dan honderd bewoners van de site samen voor een vergadering met het stadsbestuur. Koen Geelen, advocaat van de stad Sint-Truiden, informeerde de aanwezigen over de weinig rooskleurige toekomst.