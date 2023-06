WEER. Kans op helder weer vanochtend in Tongeren

Man (41) slaat twee fietsers die hem vragen om trager te rijden: “hij ergerde zich eraan dat ze in groep fietsten”

Een 41-jarige man uit Kinrooi die in augustus vorig jaar twee fietsers stevig aanpakte, moest zich daarvoor voor de strafrechtbank verantwoorden. De twee heren hadden de man gevraagd om wat trager te rijden, omdat ze met hun vereniging in groep fietsten. Maar dat nam de veertiger hun niet in dank af.