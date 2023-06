WEER. Kans op helder weer in Tongeren vanochtend

18 maanden cel voor Albanese drugsdea­ler (21)

Een 21-jarige jongeman van Albanese afkomst is donderdagochtend veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden voor het dealen van cocaïne in het Hasseltse. Bij een huiszoeking in het appartement waar hij verbleef, werd een geldsom van 3.395 euro en 87,5 gram cocaïne aangetroffen: “De beklaagde liet zijn hebzucht en drang naar geldgewin primeren op de gezondheid van zijn medemens, hetgeen maatschappelijk onaanvaardbaar is.”