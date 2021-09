“Waarom ik 28.000 euro cash bijheb? Geen idee”: politie Tongeren neemt pak geld in beslag

Limburg Rampjaar voor Limburgse pompoenen­kwe­kers: “Ik heb mijn akkers zelfs niet kunnen inzaaien”

16 september Dit jaar liggen er wellicht geen opvallend grote pompoenen in de winkelrekken. Sommige kwekers zitten met de handen in het haar, want de oogst is barslecht. Verspreid over heel Limburg varieert de magere oogst van “de helft minder pompoenen" tot “helemaal niets meer”. De boosdoener is opnieuw het slechte weer.