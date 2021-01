“Vermassen heeft Els Clottemans niet de das omgedaan. Hij heeft gewoon schoon verteld wat wij ontrafeld hadden”: Nico Cilissen, de oud-speurder achter de parachutemoord

Tongeren“Ik had een goede verstandhouding met Els Clottemans, ja. Ze sprak me zelfs aan met ‘Nico’. Tot ik lastige vragen begon te stellen.” De parachutemoord uit 2006 was — en is — zijn meest besproken moordzaak. Een van de helderste, vindt hij ook zelf. Maar Nico Cilissen (69) kreeg niet elke moord opgelost, wat maakt dat deze speurder op rust eigenlijk nooit écht rust. “Ook een oud-speurder moet loslaten. Maar zolang je geen lijk hebt, is dat moeilijk.”