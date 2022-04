Verhoogde PFAS-waarden op enkele Tongerse sites: buurtbewoners moeten enkele maatregelen nemen

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. OVAM doet momenteel metingen in heel Vlaanderen, op sites waar er een vermoeden is van verhoogde PFAS-aanwezigheid. Ook in Tongeren waren er vermoedens van PFAS-verontreiniging.

Volledig scherm Brandweerkazerne Tongeren. © Steven Cuyx

Op de site van de brandweerkazerne op de Sint-Maternuswal, de ex-Nova site van de voormalige elektrofabriek en de Ambiorixkazerne werden er in het verleden beperkt brandblusoefeningen en/of een industriële activiteit uitgevoerd. In de brandweerkazerne en op de ex-Nova site zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en/of het grondwater. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in de bodem en/of in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. In dat onderzoek zal de verontreiniging specifiek in kaart worden gebracht en zal er nagegaan worden of er van de verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu.

Maatregelen

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze sites, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Concreet worden buurtbewoners die vlakbij de brandweerkazerne wonen geadviseerd om geen grondwater te drinken en het zo weinig mogelijk te gebruiken. Bovendien wordt hen gevraagd om geen groenten, fruit, eieren of kleinvee uit eigen tuin te eten. Wie vlakbij de ex-novasite woont wordt aangeraden om slechts één keer per week groenten, fruit, eieren of kleinvee uit eigen tuin te eten en zo weinig mogelijk grondwater te gebruiken. In afwachting van de resultaten voor de Ambiorixkazerne wordt ook aan de bewoners uit die omgeving gevraagd om enkele adviezen op te volgen. Alle mensen die in de buurt van de drie sites wonen, ontvangen een bewonersbrief in de bus met uitgebreide uitleg en de maatregelen die ze best in acht nemen.

Blootstelling aan PFAS, heeft niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Bij langdurige blootstelling zijn er wel gevolgen mogelijk. Daarom vraagt het stadsbestuur om de adviezen van het Agentschap goed op te volgen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap Zorg en Gezondheid de maatregelen aanpassen.