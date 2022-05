VELOVEILIG. Tongeren krijgt slechte resultaten van inwoners, maar stadsbestuur wil gat dichtfietsen

Oudsbergen ASSISEN. Aqui­no-broers getuigen op assisenpro­ces van Silvio Aquino: “Wij hadden geen vijanden”

De twee oudste broers van Silvio Aquino waren het er tijdens hun getuigenis over eens. “Silvio was goed voor iedereen. Hij had met niemand problemen.” Voor de reden waarom net ‘de kleine’ van de hoop slachtoffer werd van de fout gelopen ontvoering, wezen beide broers met een zware beschuldigende vinger naar vermeende opdrachtgever Martino Trotta. “Jaloezie overheerste bij Trotta en hij wilde altijd maar meer geld van ons. Dat die andere ‘monsters’ achter de zaak zaten zijn we pas later te weten gekomen.” De getuigenis van broer L. (60) leidde tot een zware clash met beschuldigde Sandro Hamidovic (52). Trotta zelf keek niet op en verdween tussen de getuigenissen van de twee broers door een medisch probleem uit de assisenzaal.

23 mei