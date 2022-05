VeloVeilig-team met sportjournalist Stijn Vlaeminck trekt door Tongeren met schepen Patrick Jans

TongerenDeze middag passeerde het VeloVeilig- team van sportjournalist Stijn Vlaeminck in Tongeren om er op de fiets de knelpunten aan te kaarten en tegelijkertijd de positieve mobiliteitspunten in de verf te zetten.

Stijn Vlaeminck werd rond 11 elf uur opgewacht door Tongers schepen van Mobiliteit Patrick Jans (Open VLD) aan het station. Daar is de NMBS momenteel bezig met de eerste werken om van het station een fietsvriendelijke en moderne omgeving te maken. “Maar er is nog heel wat te doen", geeft Patrick Jans toe. “Nadat de NMBS de parking verplaatst heeft en ook De Lijn klaar is met de bushalte te verplaatsen, kunnen wij samen met het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag. Het plein wordt groener en aangenamer voor zwakke weggebruikers en op termijn zullen zij een onderdoorgang krijgen waar geen gemotoriseerd verkeer toegelaten is.”

Aan het station vertrok de fietstocht richting centrum Tongeren. Via de Stationslaan en de Jaminéstraat bereikten de fietsers de Leopoldwal die deel uitmaakt van de ring rond het centrum. “Dat is momenteel nog een groot knelpunt in onze stad”, klinkt het. “We maken momenteel werk van de omleidingsweg die de ring moet ontlasten. Nu is daar nog heel veel ruimte voor gemotoriseerd verkeer, maar op termijn moet ook dat een groene plek worden met brede fiets- en voetpaden", vertelt Jans. “De volgende stop, stadspark De Motten, is dan weer een heel positief verhaal. Bij die werken hebben we volop ingezet op de zwakke weggebruiker met veel ruimte, geen auto’s en aandacht voor groen.”

Fietszone

Vanuit het stadspark trokken de schepen en Stijn Vlaeminck richting de Grote Markt van Tongeren via de uitgebreide fietszone. “Die is er intussen twee jaar en biedt ruimte aan fietsers. Omdat we echt een historisch centrum hebben en onze straten niet zomaar kunnen verbreden, moesten we nadenken over een alternatief om toch veilig door Tongeren te kunnen fietsen. In 53 Tongerse straten mag je vandaag als bestuurder geen fietsers voorbijsteken”, legt de schepen uit. “En ook de Grote Markt, het eindpunt van de rit, is verkeersluw. We kiezen daar volop voor fonteinen, terrassen en zwakke weggebruikers, maar auto’s zijn er niet verboden.”

“We komen alleszins van heel ver", besluit schepen Jans. “De laatste jaren hebben we een serieuze inhaalbeweging moeten maken en daar zijn we nog steeds mee bezig. Bepaalde ingrepen op vlak van infrastructuur kosten nu eenmaal veel tijd.”

