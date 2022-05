Van dartshop over babyspa tot gitaarbouwer: innovatieve ondernemers met ‘AmbioriX-factor’ openen binnenkort hun handelszaak in Tongeren

Enkele maanden geleden deed de stad Tongeren een oproep. Wie heeft de AmbioriX-factor? En wie ziet het zitten om het stadscentrum nieuw leven in te blazen? Die vragen lokten een tiental ondernemers tot bij het stadsbestuur en de provincie Limburg die met het project iets willen doen aan de hoge leegstandscijfers in de stad.

Vier finalisten kwamen uiteindelijk uit de bus. Sinds afgelopen zaterdag heeft Tongeren door de campagne een dartshop, die in de Hemelingenstraat uitgebaat wordt door Michel Debusschere. De Italiaanse Mariella Petriello gaat haar roots achterna en start binnenkort haar eigen delicatessezaak met Italiaanse gerechten op. Dorien Bollaers combineert haar liefde voor baby’s en wellness in een concept dat vernieuwing brengt naar Tongeren. Voortaan kunnen baby’s bij haar terecht voor een bijzondere spa met floating en massages. En gitaarbouwer John Joris ten slotte, zet zijn Limburgse succesverhaal verder in Tongeren. Na zijn zaak aan het Van Veldekeplein in Hasselt, trekt de gitaarlegende nu naar Tongeren om zijn levenswerk verder te zetten. In de binnenstad is hij binnenkort beschikbaar voor verkoop en restauratie van gitaren en opleidingen voor gitaristen.