Valentin weigerde vaccin, maar keek vervolgens de dood in de ogen: “Zonder de goede zorgen in het ziekenhuis was ik er niet meer geweest”

TongerenValentin Roosen vocht de afgelopen weken tegen het coronavirus in het AZ Vesalius in Tongeren. De uitgeweken Limburger won de strijd, al moet hij mogelijk wel een longtransplantatie ondergaan. De 56-jarige Valentin weigerde aanvankelijk het vaccin, maar doet nu een oproep om dat slechte voorbeeld niet te volgen. “Ik heb me wat te veel laten leiden door negatieve berichten”, blikt hij terug.

Valentin is een levenslustige man die met zijn partner Josiane geniet van het leven en fier lid is van een bigband. Daar staat hij bekend als de vrolijke trompetter, maar de adem die hij altijd op overschot had, heeft hij nu te weinig. “Ik heb de dood in de ogen gekeken", blikt hij terug op de afgelopen weken. “Geen idee waar ik het virus heb opgelopen, maar het kwam wel aan. In oktober werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze kwamen me halen met de mug en de zuurstofwaarde in mijn bloed was enorm gezakt. Gelukkig heeft men mij geweldig verzorgd. Zonder de hulp van alle medewerkers in het ziekenhuis was ik hier niet meer geweest.”

Egoïstisch

Er was de laatste weken wel eens kritiek op de niet-gevaccineerden. Valentin was één van hen en geeft dat eerlijk toe. “Ik was wat beïnvloed door negatieve berichten, ook in de media. Er werd me verteld welke slechte zaken het vaccin met een lichaam zou doen en daarom besloot ik om me niet te laten inenten. Nu ben ik fervent voorstander van het vaccin. Vrienden die zich niet laten vaccineren, vertel ik dat ze zich egoïstisch gedragen. En ik roep ook op om op te letten en maatregelen na te leven.”

Blijvende schade?

Hoewel Valentin een aantal kilo’s is verloren, lijkt het ergste inmiddels achter de rug. Wel moet hij nog een tijd in het ziekenhuis verblijven. Ook liep hij schade op aan de longen. Volgens de artsen zijn die door het virus zwaar aangetast, is het longweefsel afwijkend en is de kans groot dat hij kortademig zal blijven. “Deze schade lijkt blijvend”, merkt Valentin ook op. Daarom wordt nagedacht over een longtransplantatie. Ook Josiane, de vrouw van Valentin, werd trouwens getroffen door het virus. Zij was er nooit zo ernstig aan toe, maar merkte ook dat het virus geen lachertje is. “Om mijn man te beschermen, wil ik nu ook het vaccin wel laten zetten.”

Bekijk ook:

Volledig scherm AZ Vesalius in Tongeren. © Karolien Coenen