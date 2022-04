Uitbaters van Tongers ijssalon sturen klanten de wereld rond met gouden ijsje: “Wie helpt onze reis uitstippelen?”

Sinds 1996 zijn Katinka en Mario met ijs bezig. Eerst in Rekem (Lanaken), dan in Riemst om uiteindelijk in Tongeren te stranden met een eigen ijssalon en een B&B. “Jaar en dag hebben we immens hard gewerkt. Ijs is echt onze passie en daar hebben we heel wat uren voor geklopt” vertelt Mario. Maar binnenkort is het voor de twee Limburgers gedaan met werken. Nog twee zomers staan ze achter de toog van Gelateria Di Mario en dan gaan de deuren voorgoed dicht.