Twintiger slaat veiligheidsagent zonder reden een gebroken neus: “Als hij begint te drinken, heeft hij een kort lontje”

Replica-au­to uit James Bond-film van verzame­laar Ivo wordt plots geflitst in Puurs: “Terwijl die al vijf maanden in een museum staat”

Ivo Hendrikx verzamelt al jarenlang alles wat met James Bond te maken heeft. Een van de pronkstukken in zijn collectie is een Lotus, een replica uit de film ‘For Your Eyes Only’ met nummerplaat 00 - SEVEN die momenteel te zien is in een expo in het Brusselse museum Autoworld. De Genkenaar was dan ook verrast toen hij plots een boete kreeg omdat exact die wagen te snel had gereden in een zone 30 in Puurs. “En bewijzen dat er iets verkeerd is gegaan, dat blijkt geen sinecure”, vertelt Ivo. Maar Billie Eilish maakte het voorbije Pukkelpopweekend veel goed.