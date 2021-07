Twintiger riskeert zeven jaar cel voor plofkraak op kantoor Bpost in Tongeren: “dit is de eerste en de laatste keer geweest”

Bilzen/Tongeren Vaccinatie­cen­trum Tongeren is gestart met vaccineren van twaalfjari­gen

25 juli Een tijdje geleden werd het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen met het Pfizer-vaccin. Sinds deze week zijn die vaccinaties ook effecties gestart. Volgens gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er in Vlaanderen al meer dan 40.000 jongeren tussen de 12 en de 15 jaar die minstens een eerste keer zijn ingeënt tegen corona. In het vaccinatiecentrum van Tongeren gaat het om een 15-tal 12-jarigen. De meesten van die leeftijd, die woonachtig zijn in Tongeren, Voeren of Herstappe, zullen voor 4 augustus hun uitnodiging in de bus krijgen. “In Bilzen zijn de uitnodigingen voor de 12-jarigen nog niet verstuurd, maar wel al voor 13-jarigen”, aldus Luc Hendrix, voorzitter van de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg.