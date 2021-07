Twintiger riskeert zeven jaar cel voor plofkraak op bpost-kantoor in Tongeren: “Dit is de eerste en de laatste keer geweest”

Tongeren Plofkraak op geldauto­maat van bpost in Tongeren

29 juni Vier onbekenden hebben maandagochtend rond 3.45 uur een plofkraak gepleegd op een kantoor van bpost aan de Wijkstraat in Tongeren. Er zijn vier daders gezien. De plofkraak gebeurde in de inkomhal waar de geldautomaten stonden. Het is niet duidelijk of er buit is gemaakt. “Het kantoor blijft voorlopig nog de hele week gesloten. Het onderzoek loopt nog volop”, zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.