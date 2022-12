Twintiger riskeert 40 maanden cel voor overlijden van 17-jarige aan overdosis xtc-pillen

Op 31 juli 2021 plaatsten twee minderjarige jongens uit Diest een bestelling voor 25 xtc-pillen bij de twintiger. Met de bus trokken ze naar Tongeren om aan het station de pillen te gaan ophalen. Zelf had de 21-jarige man de xtc-pillen bij zijn vijftigjarige dealer uit Tongeren besteld. De twee jongens betaalden de twintiger 90 euro en gingen daarna met de bus, via Sint-Truiden, terug naar huis.

Tijdens de busrit slikten de twee minderjarigen al een aantal pillen. Een van hen begon daar slecht op te reageren. De bus moest In Sint-Truiden stoppen omdat de jongen moest overgeven. Ondanks dat hij zich slecht voelde zette de jongen samen met zijn vriend toch zijn rit verder naar Diest. Onderweg ging zijn toestand sterk achteruit en werden de hulpdiensten in Halen gebeld.Die brachten hem naar het ziekenhuis van Diest. Omdat zijn toestand zo zorgwekkend was, werd de jongen overgebracht naar het UZ Leuven. Daar overleed hij de dag daarna aan een overdosis.

Zijn vriend was in Halen op de vlucht geslagen maar kon later opgepakt worden. Na onderzoek van de telefoons van de twee tieners kwamen de speurders uit bij hun 21-jarige dealer. Die bekende dat hij de pillen had gekregen van zijn dealer en dat hij er niets aan had verdiend. Ook zijn dealer werd een tijdlang opgepakt. Omdat de vijftigjarige dealer in de loop van het onderzoek overleed, moest enkel de twintiger dinsdag voor de rechter verschijnen. De vriend van de overleden minderjarige jongen verschijnt binnenkort ook voor de jeugdrechter. Het vonnis wordt uitgesproken op 17 januari.