Tongerse Kroningsstraatcomités komen samen

Hasselt Kind inschrij­ven in Hasselts basisonder­wijs gaat voortaan via digitaal aanmeldre­gis­ter

Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 maakt de Stad Hasselt voor het eerst gebruik van een nieuw digitaal centraal aanmeldregister voor alle scholen van het kleuter- en lageronderwijs in Hasselt dat alles moet vereenvoudigen. Alle kinderen die in 2020 geboren zijn, of kinderen die voor schooljaar 2022-2023 van school willen veranderen, horen zich in de periode van 1 maart tot en met 28 maart 2022 aan te melden om een voorkeursschool aan te duiden.

9 maart