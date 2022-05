Tongerse jongeren zetten zomer vroeg in op Pre-Summer Party in Hal P

Oudsbergen/Maasmechelen ASSISEN. Sandro Hamidovic over het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino: “Ik heb enorm respect voor het werk van de speurders”

Vandaag werd in Tongeren het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino (41) voorgesteld. Zo kwam onder meer de arrestatie van de beschuldigde Sandro Hamidovic aan bod. Samen met Bosko Hamidovic werd hij op 16 oktober 2015 gearresteerd in een luxeresort in het Zuid-Franse Mandelieu-la-Napoule. Bosko gaf zich zonder slag of stoot over, maar Sandro ondernam toch nog een vluchtpoging.

11 mei