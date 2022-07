Tongerse jongeren krijgen cadeautje van stadsbestuur voor ‘Dag van de Animator’

“Onze animatoren staan tijdens iedere schoolvakantie klaar om ervoor te zorgen dat de kinderen een fijne tijd beleven. Van ’s morgensvroeg tot in de late namiddag bedenken ze allerlei leuke activiteiten en speelimpulsen. Elk jaar opnieuw kunnen we op een groep van een 50-tal monitoren rekenen. Zij zorgen ervoor dat onze kinderen ‘écht vakantie’ beleven. En niet alleen tijdens de vakanties zijn deze jongeren actief. Tijdens de rest van het jaar zijn zij bezig met de nodige voorbereidingen en bijscholingen die ze op het speelplein kunnen gebruiken. We zijn hen dan ook enorm dankbaar hiervoor want wat zij doen is geen vanzelfsprekendheid”, vertelt schepen van Jeugd, An Christiaens (CD&V).