Tongerse huisarts die weigerde mondmasker te dragen in praktijk krijgt lagere straf in beroep

TongerenEen Tongerse huisarts is in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 4.000 euro. Tijdens de tweede coronagolf had ze een affiche opgehangen in haar praktijk, waarop ze meedeelde geen mondmasker te dragen. De straf is aanzienlijk lichter dan de straf die de politierechter vorig jaar uitsprak.