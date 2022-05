Tongerse fietsomgeving krijgt slechte resultaten van eigen inwoners, maar stadsbestuur maakt inhaalbeweging

TongerenTwee weken geleden doorkruiste sportjournalist Stijn Vlaeminck Vlaanderen om meer aandacht te vragen voor een veilige fietsomgeving. Tegelijkertijd gaven duizenden HLN-lezers hun mening over de fietsinfrastructuur van hun stad of gemeente. Volgens de Tongenaren is er nog heel wat werk aan de winkel om van de eerste stad een echt fietswalhalla te maken.

Amper 15 procent van de inwoners van Tongeren die deelnamen aan de VeloVeilig Vlaanderen-enquête, vindt zijn of haar buurt veilig voor fietsers. Er zijn nog te weinig fietspaden, die volgens 81 procent niet in goede staat zijn, en de stad is niet veilig genoeg voor jonge fietsers.

“Ik kan me volledig vinden in die resultaten", zegt schepen van Mobiliteit Patrick Jans (Open Vld). “Die zijn uiteraard niet goed, dat begrijpt iedereen. Maar we zijn ons daarvan bewust. De afgelopen jaren hebben we alles wat we op korte termijn konden doen - de quick wins - uitgevoerd. Tegelijkertijd weten we dat er veel meer nodig is om van Tongeren een écht fietsvriendelijke stad te maken.”

Snelle ingrepen

Sinds 2020 is het centrum van Tongeren één grote fietszone waar gemotoriseerd verkeer achter de fietsers blijft. Bovendien zijn de schoolomgevingen aangepakt met veilige oversteekplaatsen en dynamische snelheidscontroles. “Die ingrepen zijn snel gebeurd en een stap in de goede richting”, klinkt het. “Binnenkort leggen we nog een ontbrekend stuk fietspad aan tussen de stad en natuurgebied De Kevie en we creëren alvast een stuk fietsostrade richting ‘s Herenelderen.”

Grote dossiers

Naast de kleine ingrepen, zijn in Tongeren ook enkele grote infrastructuurwerken bezig. Het ontbreken van een fietspad op de Maastrichtersteenweg werd door de Tongerse HLN-lezers nog als meest gevaarlijke verkeerssituatie aangeduid. “Daar geef ik hen 100% gelijk in", aldus Jans. “Dat dossier is momenteel lopende en in de komende jaren zal daar dus zeker iets aan gedaan worden. Helaas gaat er over zo'n grote infrastructuurdossiers veel tijd waardoor we niet van de ene dag op de andere een veilige fietsomgeving kunnen creëren.” Ook op de Bilzersteenweg wordt momenteel gewerkt aan een fietstunnel. Die werken zullen nog maanden duren, maar moeten uiteindelijk een veilige verbinding van de Fruitspoorroute naar het station van Tongeren creëren.

Binnen een aantal jaren hoopt het Tongers stadsbestuur bovendien een groenere ring te hebben met meer ruimte voor fietsers. “We zijn bezig aan een serieuze inhaalbeweging waarvoor de middelen vrijgemaakt zijn en de plannen lopende”, besluit schepen Patrick Jans.

Volledig scherm Stijn Vlaeminck op fietstocht met Schepen van Mobiliteit Patrick Jans. © Pieter-Jan Vanstockstraeten